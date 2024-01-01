Ваш случай, безусловно, уникален, но за годы работы наши эксперты накопили опыт успешного возврата средств практически в каждом случае мошенничества:
- 1. Потеря или блокировка депозита трейдера.
- Это чаще всего происходит на так называемых "кухнях". Мы поможем вернуть Ваши средства и вывести депозит.
- 2. Крах финансовой пирамиды.
- Даже в момент краха финансовая пирамида обычно еще имеет деньги и мы поможем Вам вернуть ваш вклад.
- 3. Заморозка выигрыша в онлайн-казино или брокерской конторе.
- Мы оказываем давление на аферистов и помогаем Вам вернуть ваши деньги.
- 4. Обман криптовалютной площадки.
- Мы возвращаем криптовалютные транзакции независимо от типа аферы.