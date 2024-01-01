• Работаем без предварительной оплаты, получая вознаграждение только после того, как Вы получаете свои деньги.

• Весь процесс возврата средств мы берем на себя, Вам нужно лишь предоставить необходимую информацию и подписать договор.

• Беремся за возврат даже небольших сумм, помогая вернуть Ваши деньги, даже если речь идет о сумме в 1000-2000 долларов.